Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III

В Букингемском дворце заявили, что сообщения о коронации короля Карла III 3 июня являются «чистой спекуляцией». Об этом 5 октября сообщила газета Evening Standard.

Источники издания заявили, что день коронации не был согласован, и такая информация должна быть принята «с огромной долей скептицизма».

Ранее, в этот же день агентство Bloomberg распространило информацию о том, что коронация нового короля Великобритании пройдет 3 июня 2023 года.

21 сентября британская газета Daily Mirror сообщала, что король намерен упростить церемонию коронации из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

20 сентября в Великобритании закончился национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II. На общественных зданиях снова поднимают флаги.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III. 16 сентября новый король с членами семьи провел традиционное траурное бдение у гроба с телом Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне.

Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долго правящим и старейшим монархом в истории Великобритании.