Коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Букингемский дворец отказался комментировать появившуюся информацию.

В то же время, по данным агентства, в британском правительстве идут обсуждения, какие дни до и после коронации будут выходными.

30 сентября королевский монетный двор Великобритании представил первые монеты с изображением Карла III.

Директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков допустил, что Карл III может оказаться последним монархом Великобритании.

По его словам, в случае ухудшения экономической ситуации, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут озадачиться вопросом, стоит ли тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют полезной роли в управлении страной.

15 сентября автор блога «Жизнь в Англии» в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской) Ольга Шевченко заявила, что британцы не готовы никого принять на трон с той же любовью, которая была у них к королеве Елизавете II

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III.