Принца Гарри исключили из церемонии коронации короля Великобритании Карла III

Герцога Сассекского, принца Гарри лишили официальной роли на церемонии коронации его отца короля Великобритании Карла III. Об этом сообщила 7 января газета Daily Mail.

«Принц Гарри был вычеркнут из сценария коронации и не имеет официальной роли на службе, если он придет. Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям (брат принца Гарри. — Ред.) будет исполнять эту роль», — пишет издание со ссылкой на источник.

Отмечается, что причиной тому стали мемуары принца Гарри под названием «Запасной». Книга официально еще не поступила в продажу, однако несколько опубликованных отрывков уже успели вызвать ряд скандалов.

Официально королевская семья пока не комментировала мемуары Гарри, однако, по данным источника издания, Уильям находится в ярости из-за этой книги и одновременно опечален ее содержанием. Сообщалось, что, в частности, в книге принц Гарри рассказал, как подвергся нападению со стороны своего старшего брата в 2019 году.

Карл III стал королем после смерти своей матери, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Торжественная церемония его коронации состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.