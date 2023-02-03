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Зеленский отметил падение боевого духа украинцев

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Боевой дух украинцев в последнее время ослаб, заявил 3 февраля президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина.

«Для нас это — своя земля»
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По его словам, изначально дух жителей Украины был сильнее.

Кроме того, он отметил, что жители некоторых городов сейчас думают, что «они все на отдыхе».

«Я считаю, что это слабость», — подчеркнул Зеленский.

Во время своего выступления он также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставят Артемовск (украинское название — Бахмут) и будут бороться «столько, сколько смогут».

1 февраля директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин отметил, что расширение военной поддержки Украины указывает на готовность Запада к любым крайностям в противостоянии с Россией. По его словам, США вместе с единомышленниками намерены вести борьбу с Россией «до последнего украинца».

В тот же день бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под вопрос дальнейшее существование государства.

До этого, 27 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден может достаточно быстро завершить конфликт на Украине, если захочет, отдав указания киевскому режиму. Однако, по его словам, американский лидер не хочет использовать этот ключ, а выбирает путь дальнейшей эскалации.

Еще в июле прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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