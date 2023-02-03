Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Мир
Блинкен отложил визит в Китай из-за ситуации с разведывательным воздушным шаром
Мир
Премьер-министр Норвегии сообщил о покупке 54 танков Leopard
Экономика
В Минфине назвали приоритетной задачей выдачу ипотеки в новых регионах РФ
Происшествия
Двое детей и женщина погибли при пожаре в Норильске
Авто
Ferrari выплатит более €13 тыс. сотрудникам за хороший год
Мир
В Китае признали своим воздушный шар над США
Происшествия
Более 200 горняков эвакуируют из шахт «Заполярная-2» и «Воркутинская» в Коми
Мир
Зеленский заявил о намерении продолжать биться за Артемовск
Мир
США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней
Мир
ЕС вывез в 2022 году 45 млн т зерна с Украины
Сюжет:

Зеленский заявил о намерении продолжать биться за Артемовск

Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск
0
Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставят Артемовск (украинское название — Бахмут) и будут бороться «столько, сколько смогут».

«Для нас это — своя земля»
Как российские войска ведут наступление под Горловкой и обходят с юга Артемовск

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина.

Ранее в этот день военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские военные под видом удержания Артемовска могут оставить мобилизованных ради прикрытия выхода основной группировки ВСУ из города.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, в свою очередь, отметил, что потери среди личного состава в подразделениях ВСУ, которые находятся сейчас в Артемовске, растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью.

Тем временем советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сказал, что ВСУ спешно стягивают свои резервы под Артемовск с вечера 2 февраля. По его словам, отвода украинских войск от населенного пункта пока не наблюдается. Также Кимаковский отметил, что российская артиллерия взяла под контроль все подходы к Артемовску.

1 февраля Марочко указал на то, что военные Украины еще могут предпринять попытки сбежать из Артемовска, однако все дороги, ведущие в город, обстреливаются российскими войсками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023