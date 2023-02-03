Зеленский заявил о намерении продолжать биться за Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставят Артемовск (украинское название — Бахмут) и будут бороться «столько, сколько смогут».

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина.

Ранее в этот день военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские военные под видом удержания Артемовска могут оставить мобилизованных ради прикрытия выхода основной группировки ВСУ из города.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, в свою очередь, отметил, что потери среди личного состава в подразделениях ВСУ, которые находятся сейчас в Артемовске, растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью.

Тем временем советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сказал, что ВСУ спешно стягивают свои резервы под Артемовск с вечера 2 февраля. По его словам, отвода украинских войск от населенного пункта пока не наблюдается. Также Кимаковский отметил, что российская артиллерия взяла под контроль все подходы к Артемовску.

1 февраля Марочко указал на то, что военные Украины еще могут предпринять попытки сбежать из Артемовска, однако все дороги, ведущие в город, обстреливаются российскими войсками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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