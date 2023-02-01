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Американский полковник Макгрегор заявил об угрозе исчезновения Украины

Полковник армии США в отставке Макгрегор: Украина находится под угрозой исчезновения
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Edgar Gutiarrez
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Украина близка к поражению, кроме того, серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

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«В США сейчас все знают, что Украина проигрывает», — сказал он.

По словам Макгрегора, рушится украинское сопротивление. «Само государство находится под угрозой исчезновения — настолько всё плохо», — отметил он.

Как добавил полковник, основной проблемой Киева стал демографический кризис, вызванный оттоком населения, так как с начала конфликта около четверти украинцев покинули страну. Кроме того, на Западе не говорят правду о потерях, которые несет Украина.

«Сегодня на Украине осталось примерно от 18 до 22 млн человек, находящихся под контролем Зеленского. Это число примерно равно количеству жителей Нидерландов», — сравнил он.

Ранее, 27 января, Макгрегор также рассказал об огромных потерях украинских войск, заявив, что коллективный Запад не может остановить волну украинских поражений. Из-за этого в альянсе растет разочарование, которое «быстро перерастает в отчаяние», добавил бывший советник главы Пентагона.

Двумя днями ранее он сообщил, что Вашингтон понимает, насколько Украина близка к поражению. Макгрегор добавил, что с юридической точки зрения американские призывы к Европе по поставкам вооружений Киеву можно расценивать как «вооруженную агрессию».

Ранее, 18 января, президент России Владимир Путин заявил о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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