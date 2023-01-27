Американский полковник заявил о слабости США в противостоянии с Россией

США недооценили военный потенциал России в конфликте с Украиной и ее «иммунитет» к западным санкциям. Об этом в пятницу, 27 января, написал в статье для The American Conservative экс-советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Российская Федерация не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима, поэтому Соединенные Штаты терпят неудачу в противостоянии с Россией», — указал Макгрегор.

Он подчеркнул, что ни США, ни другие страны Запада не готовы к тотальной войне с Россией как на региональном, так и на глобальном уровне. Однако, по его мнению, Вашингтон и НАТО будут отчаянно пытаться добиться победы, даже несмотря на желание ряда государств блока не допустить перерастание конфликта в полномасштабную войну.

«Если между Россией и США начнется война, американцам не стоит удивляться», — предупредил полковник.

Как указал Макгрегор, администрация президента США Джо Байдена и сторонники Вашингтона делают всё для того, чтобы это произошло.

В то же время он упомянул об огромных потерях украинских войск, заявив, что коллективный Запад не может остановить волну украинских поражений. Из-за этого в альянсе растет разочарование, которое «быстро перерастает в отчаяние», добавил бывший советник главы Пентагона.

Днем ранее зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что США и НАТО подошли к опасной черте на пути в полномасштабному военному конфликту в Европе. Он отметил, что предпринимаются действия по эскалации военного противостояния на Украине, а также для провоцирования киевского режима на военные действия против населения России. Буякевич считает, что эти шаги приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения и разрушениям во многих населенных пунктах.

В тот же день глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал, что начиная поставки тяжелого вооружения Украине, Запад переходит на новый уровень эскалации. При этом он подчеркнул, что поставки танков и самолетов Киеву не изменят ситуацию и не вынудят Россию отказаться от целей спецоперации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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