Гаврилов заявил о переходе НАТО на новый уровень противостояния с РФ

Начиная поставки Украине танков Leopard 2 и Abrams, Запад переходит на новый уровень эскалации. Об этом в четверг, 26 января, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как отметил дипломат, разработанные ранее документы о предотвращении попадания определенных видов оружия и военной техники в зоны конфликтов сейчас фактически отставлены в сторону.

«Просто Запад их не соблюдает и переходит на новый уровень [противостояния]», — сказал Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что поставки танков и самолетов Киеву не изменят ситуацию и не вынудят Россию отказаться от целей спецоперации.

«Мы от своих целей и задач, поставленных в спецоперации, не откажемся. Чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации», — указал Гаврилов.

Днем ранее стало известно, что правительство ФРГ приняло решение о поставке танков Leopard 2 на Украину. Уточняется, что Берлин направит Киеву 14 Leopard 2 из запасов бундесвера. Также в заявлении немецкого кабмина было сказано, что союзники Германии передадут Украине немецкие танки со своих складов.

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие танки Leopard 2 якобы будут очень эффективны на Украине.

Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, выяснилось, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По подсчетам украинского издания «Страна.ua», в целом Украина может получить до 113 танков Leopard 2. Отмечается, что почти половину (53 танка) готова передать Испания, однако в настоящее время 33 из них нужно ремонтировать. Первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три месяца.

Позднее, 25 января, Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев.

Как заявил в беседе с «Известиями» 26 января политолог Александр Асафов, для кардинального изменения ситуации на поле боя Киеву не хватит тех танков, которые Запад пообещал поставить. По его словам, ни французские, ни британские танки в том количестве, в котором их выделили, не смогут стать факторами, серьезно меняющими ситуацию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут ВСУ провести наступление, а кроме того, поставляемое вооружение станет законной целью для ВС РФ.