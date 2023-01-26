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Канцлер ФРГ назвал эффективными готовящиеся к отправке на Украину танки

Канцлер ФРГ Шольц назвал эффективными готовящиеся к отправке на Украину танки Leopard 2
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Фото: Соцсети
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие танки Leopard 2 будут очень эффективными на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF 25 января.

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«Они очень эффективны, поэтому будут очень полезны», — сказал он.

Шольц также заверил, что поддержка Киева будет продолжаться.

Накануне депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте рассказал «Известиям», что Германия в будущем может решиться и на поставки боевых самолетов Киеву. Такое решение будет возможным, если использование танков Leopard 2 через несколько месяцев не принесет желаемого успеха.

25 января правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Тогда же телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что уже 12 стран согласились на передачу Украине танков Leopard 2.

Военный эксперт Игорь Никулин 25 января в беседе с «Известиями» заявил, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ход спецоперации РФ. Он отметил, что у российских военных с ними проблем не будет.

В последние недели Запад активно обсуждает возможность поставок Украине немецких танков Leopard 2 и другой бронетехники. Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому вооружения без согласия страны его производителя. До этого момента Германия воздерживалась дать соответствующее разрешение, несмотря на давление со стороны союзников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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