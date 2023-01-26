В постпредстве РФ заявили о подходе США к черте военного конфликта в Европе

США и НАТО подошли к опасной чете на пути в полномасштабному военному конфликту в Европе. Об этом в четверг, 26 января, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его словам, США и НАТО предпринимают действия по эскалации военного противостояния на Украине, а также провоцируют киевский режим на военные действия против населения России.

«Это прямой путь к полномасштабному военному конфликту в Европе, от которого точно проиграют абсолютно все жители нашего континента», — сказал Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он отметил, что страны НАТО согласовали решения, чтобы углубить вовлеченность в вооруженное противостояние с Россией, а также усилить военную эскалацию.

«[Эти шаги] точно вызовут дальнейшие жертвы среди гражданского населения и дополнительные разрушения во многих населенных пунктах», — добавил Буякевич.

25 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о выгоде США от втягивания Европы в «большую войну». По ее словам, США обеспечивают доллар и поддерживают темпы роста американской экономики только посредством создания очагов напряжения в мире.

До этого, 30 декабря 2022 году, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям», что США и их союзники привели мир на грань Третьей мировой войны. Депутат отметил, что Вашингтон поступает аморально, создавая «реальные угрозы мирового уровня для достижения своих геополитических целей». Однако Запад живет другими ценностями и следует извращенной идеологии, подчеркнул Белик.

23 декабря того же года заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что Штаты стремятся привести экономику Европы в тупик. Он подчеркнул, что Вашингтон провоцирует Европу на «непопулярные, экономически невыгодные, нерациональные, неэффективные шаги и экономика Европы всё дальше проваливается вниз, а США получают с этого дивиденды».