Бывший советник главы Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон понимает, насколько Украина близка к поражению. Своим мнением он поделился в подкасте на YouTube-канале Judging Freedom 25 января.

«Я думаю, они чувствуют, что это пропащее дело. Украинцы неминуемо двигаются в сторону поражения, и они пытаются понять, как можно продлить эти страдания, как затянуть боевые действия»,— сказал бывший военный.

По его мнению, чтобы избежать полного поражения Украины, США подталкивают европейские страны, особенно Германию, оказывать Киеву максимальную военную поддержку. Макгрегор добавил, что с юридической точки зрения американские призывы можно расценивать как «вооруженную агрессию».

23 января в Китае порекомендовали Украине признать неизбежность поражения. По мнению китайского портала Sina, киевскому режиму следует признать неизбежность своего поражения из-за полной зависимости от США и Европы.

Ранее, 18 января, президент России Владимир Путин заявил о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер подчеркнул, что победа России обеспечена и у него в этом нет никаких сомнений.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.