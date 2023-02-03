Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон объявил о выделении Киеву снарядов GLSDB с дальностью полета 150 км
Спорт
Роналду забил дебютный гол за ФК «Аль-Наср» в официальном матче
Мир
Постпреды стран ЕС согласовали ценовой потолок на нефтепродукты РФ в $100 за баррель
Мир
Байден не стал отвечать на вопросы про китайский разведывательный шар
Мир
В Польше считают, что Киев исчерпает запасы боеприпасов в течение полугода
Интернет
Число активных устройств Apple в мире превысило 2 млрд
Мир
Захарова назвала бесконечно далекими перспективы Украины вступить в ЕС
Общество
Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Мир
Блинкен отложил визит в Китай из-за ситуации с разведывательным воздушным шаром
Мир
Премьер-министр Норвегии сообщил о покупке 54 танков Leopard
Экономика
В Минфине назвали приоритетной задачей выдачу ипотеки в новых регионах РФ

Байден не стал отвечать на вопросы про китайский разведывательный шар

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не стал отвечать на вопрос про китайский разведывательный шар, который заметили над США. Вопрос о том, когда и как американский лидер собирается убрать этот шар, задали ему в пятницу, 3 февраля, на пресс-конференции.

Первый Блинкен комом: с чем госсекретарь США летит в Пекин
И почему прорыв в китайско-американских отношениях маловероятен

«Если хотите, спрашивайте об экономике, но я не буду отвечать на другие вопросы, иначе вы про нее ничего не напишете», — сказал Байден, оставив без внимания вопрос журналистов о шаре.

Президент США также не стал комментировать отмену визита госсекретаря Энтону Блинкена в КНР, который перенесли на неопределенный срок после инцидента с шаром, о чем сообщалось ранее в этот день.

Поездка Блинкена в Китай была запланирована на следующую неделю. По информации портала ABC News, американский госсекретарь не хочет обострять ситуацию этим шагом, но также не желает, чтобы тема разведывательного шара преобладала во время его встречи с китайскими официальными лицами. О том, на какой срок отложен визит, не сообщается.

О том, что в небе над США был замечен разведывательный воздушный шар из Китая, стало известно ночью 3 февраля. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер тогда сообщил, что шар не представляет опасности для населения, а экстренные меры для защиты секретной информации уже приняты.

В тот же день член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своем Twitter-аккаунте призвала президента США сбить шар. Она добавила, что бывший глава страны Дональд Трамп такого не потерпел бы. Однако в Пентагоне заявили, что не станут этого делать из соображений безопасности.

Тогда же министерство обороны Канады сообщило, что следит за ситуацией с разведывательным воздушным шаром. В ведомстве сообщили, что угрозы безопасности жителям Канады нет, власти страны предпринимают шаги для обеспечения безопасности своего воздушного пространства, включая отслеживание потенциального второго инцидента.

В свою очередь, в МИД Китая заявили, что шар действительно принадлежит КНР и является гражданским аппаратом для научных исследований. Как объяснили в ведомстве, он отклонился от курса из-за западного ветра.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023