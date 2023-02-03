Байден не стал отвечать на вопросы про китайский разведывательный шар

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не стал отвечать на вопрос про китайский разведывательный шар, который заметили над США. Вопрос о том, когда и как американский лидер собирается убрать этот шар, задали ему в пятницу, 3 февраля, на пресс-конференции.

«Если хотите, спрашивайте об экономике, но я не буду отвечать на другие вопросы, иначе вы про нее ничего не напишете», — сказал Байден, оставив без внимания вопрос журналистов о шаре.

Президент США также не стал комментировать отмену визита госсекретаря Энтону Блинкена в КНР, который перенесли на неопределенный срок после инцидента с шаром, о чем сообщалось ранее в этот день.

Поездка Блинкена в Китай была запланирована на следующую неделю. По информации портала ABC News, американский госсекретарь не хочет обострять ситуацию этим шагом, но также не желает, чтобы тема разведывательного шара преобладала во время его встречи с китайскими официальными лицами. О том, на какой срок отложен визит, не сообщается.

О том, что в небе над США был замечен разведывательный воздушный шар из Китая, стало известно ночью 3 февраля. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер тогда сообщил, что шар не представляет опасности для населения, а экстренные меры для защиты секретной информации уже приняты.

В тот же день член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своем Twitter-аккаунте призвала президента США сбить шар. Она добавила, что бывший глава страны Дональд Трамп такого не потерпел бы. Однако в Пентагоне заявили, что не станут этого делать из соображений безопасности.

Тогда же министерство обороны Канады сообщило, что следит за ситуацией с разведывательным воздушным шаром. В ведомстве сообщили, что угрозы безопасности жителям Канады нет, власти страны предпринимают шаги для обеспечения безопасности своего воздушного пространства, включая отслеживание потенциального второго инцидента.

В свою очередь, в МИД Китая заявили, что шар действительно принадлежит КНР и является гражданским аппаратом для научных исследований. Как объяснили в ведомстве, он отклонился от курса из-за западного ветра.