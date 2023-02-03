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Блинкен отложил визит в Китай из-за ситуации с разведывательным воздушным шаром

ABC News: Блинкен отложил визит в Китай из-за ситуации с разведывательным воздушным шаром
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Фото: Ronaldo Schemidt/Pool via REUTERS
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен решил отложить визит в Китай из-за появления разведывательного воздушного шара из Китая, который пролетел над территорией Соединенных Штатов Америки. Об этом 3 февраля сообщил портал ABC News.

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Поездка Блинкена в КНР была запланирована на следующую неделю. По информации издания, американский госсекретарь не хочет обострять ситуацию этим шагом, но также не желает, чтобы тема разведывательного шара преобладала во время его встречи с китайскими официальными лицами. О том, на какой срок отложен визит, не сообщается.

О том, что в небе над Соединенными Штатами был замечен разведывательный воздушный шар из Китая, стало известно 2 февраля. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что он не представляет опасности для населения, а экстренные меры для защиты секретной информации уже приняты.

В тот же день член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своем Twitter-аккаунте призвала президента США Джо Байдена сбить шар. Она добавила, что бывший глава страны Дональд Трамп такого не потерпел бы. Однако в Пентагоне заявили, что не станут этого делать из соображений безопасности.

Министерство обороны Канады 2 февраля также сообщило, что следит за ситуацией с разведывательным воздушным шаром. В ведомстве сообщили, что угрозы безопасности жителям Канады нет, власти страны предпринимают шаги для обеспечения безопасности своего воздушного пространства, включая отслеживание потенциального второго инцидента.

В свою очередь, министерство иностранных дел Китая заявило, что шар действительно принадлежит КНР и является гражданским аппаратом для научных исследований. Как объяснили в ведомстве, он отклонился от курса из-за западного ветра. В китайском МИДе отметили, что сожалеют о непреднамеренном вхождении дирижабля в воздушное пространство США, а также подчеркнули, что продолжают поддерживать контакт с американской стороной по этому поводу.

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