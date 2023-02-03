Пентагон счел опасным сбивать разведывательный воздушный шар

Американские военные не намерены сбивать наблюдательный зонд, оказавшийся в воздушном пространстве США, из соображений безопасности. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказал на брифинге представитель Пентагона.

По его словам, это устройство — воздушный шар — слишком крупное, чтобы его можно было ликвидировать без риска нанести ущерб людям и их собственности. Так, обломки зонда могут повредить гражданское имущество или травмировать кого-то.

«Мы должны оценивать риски и выгоду», — подчеркнул сотрудник оборонного ведомства.

Он заверил, что в настоящий момент шар не представляет угрозы для любого значимого аспекта национальной безопасности, из чего следует вывод, что пользы от удара по зонду будет значительно меньше, чем потенциального вреда.

Ранее в этот день член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала главу государства Джо Байдена как можно скорее сбить наблюдательный воздушный шар. Она также отметила, что экс-президент США Дональд Трамп не допустил бы ничего подобного.

Между тем 2 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что пролетающий над территорией США воздушный шар не представляет опасности для населения. Как отметили представители оборонного ведомства, сбивать его пока не планируется.

Предполагается, что шар был запущен КНР. Администрация США уже связалась с Пекином через своих дипломатов и оповестила местные власти о готовности сделать всё необходимое для защиты граждан, территории и конфиденциальной информации.

23 ноября сообщалось, что за несколько месяцев в ограниченном воздушном пространстве над Вашингтоном были обнаружены сотни беспилотников китайского производства. Речь идет о развлекательных дронах, однако сенаторы США обеспокоились из-за потенциальной шпионской угрозы.