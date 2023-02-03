Канада намерена обезопасить свое небо из-за появления в США якобы шпионского шара КНР

Министерство национальной обороны Канады следит за ситуацией с разведывательным воздушным шаром, обнаруженным над территорией США. Об этом ведомство сообщило 2 февраля.

Предполагается, что шар был запущен КНР. Администрация США уже связалась с Пекином через своих дипломатов и оповестила местные власти о готовности сделать всё необходимое для защиты граждан, территории и конфиденциальной информации.

«Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), Вооруженные силы Канады, министерство национальной обороны Канады и другие партнеры оценивают ситуацию и работают в тесном сотрудничестве. Мы поддерживаем постоянный контакт с нашими американскими партнерами по мере развития ситуации», — говорится в заявлении на сайте министерства.

В ведомство сообщили, что угрозы безопасности жителям Канады нет, власти страны предпринимают шаги для обеспечения безопасности своего воздушного пространства, включая отслеживание потенциального второго инцидента.

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что пролетающий над территорией США воздушный шар не представляет опасности для населения. Как отметили представители оборонного ведомства, сбивать его пока не планируется из соображений безопасности.

В то же время член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала главу государства Джо Байдена как можно скорее сбить наблюдательный воздушный шар. Она также отметила, что экс-президент США Дональд Трамп не допустил бы ничего подобного.