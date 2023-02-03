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Гаджи Автомату предрекли победу в поединке с Родригесом

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Фото: скриншот
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Гаджи «Автомат» Наврузов одержит победу в бою-реванше с бразильцем Фернандо Родригесом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Минске. Об этом 3 февраля заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Думаю, что Наврузов выиграет. Предыстория боя такая: они дрались и руку подняли Родригесу, а потом судейское решение было пересмотрено впоследствии и была признана ничья. Но вот этот запал у Гаджи, реваншистское настроение — оно у него точно есть и оно заставляет его с удвоенной энергии трудиться», — рассказал Гаджиев.

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Однако промоутер предупредил, что Наврузова ждет очень тяжелый бой.

«Потому что Родригес, например, в бою с Владимиром Минеевым показал, что он в кикбоксинге не профан далеко», — отметил Гаджиев.

Ранее, 1 февраля, Родригес обратился к Гаджи Автомату и пообещал нокаутировать его. По словам бразильца, Автомат «ничего не смог сделать в первом поединке» и искал помощи у судей после боя.

Открытие сезона 2023 года «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 17 февраля в Минске. В этот вечер пройдет четыре поединка, которые будут вестись по правилам кикбоксинга. Одним из самых ожидаемых событий вечера станет бой Петра Романкевича и Сауло Кавалари.

Также на ринге сразятся Гаджи «Автомат» Наврузов и Фернандо Родригес. Их состязание пройдет в статусе реванша, так как в августе 2022 года спортсмены уже встречались и бой завершился победой Родригеса.

Кроме того, в рамках турнира сразятся звезда поп-ММА Артем Тарасов и чемпион Армении по кикбоксингу Давид Хачатрян. В четвертом бою встретятся Ислам Муртазаев и Сергей Пономарев.

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