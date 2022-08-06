Бразилец Фернандо Родригес победил Гаджи Автомата на турнире РЕН ТВ

Бразильский боец Фернандо Родригес раздельным решением судей одержал победу над Гаджи Наврузовым по прозвищу Автомат в трехраундовом поединке на турнире в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию поединка вел канал РЕН ТВ.

В первом раунде Наврузов не уступал бразильцу, серьезно потрясти соперника не смог. Между тем для Родригеса начало поединка складывалось не очень удачно.

При этом дальше бразильский спортсмен сумел выправить ход боя. В третьем раунде он намного превзошел российского соперника.

В результате поединка судьи отдали победу Родригесу.

Ранее на турнире победу в бою с блогером Сашей Стоуном победу одержал звезда ММА Святослав Коваленко. Спортсмен победил соперника удушающим приемом.

Также в рамках суперсерии единогласным решением судей Николай Чибисов победил Андрея Ефимова по прозвищу Ушу Мастер. На протяжении всего боя Чибисов практически не давал Ефимову поднять голову, однако нокаута соперника так и не произошло.

На церемонии взвешивания, прошедшей накануне, российский боец Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат оказался легче бразильца Фернандо Родригеса почти на 9 кг. Вес Автомата составил 109,2 кг, а бразильца — 117,9 кг.

Тем не менее Наврузов был уверен в своей победе над Родригесом. Он обещал буквально уложить своего соперника.

2 августа Автомат выразил надежду, что в перчатках ММА он получит те эмоции, которые не получал в кулачных боях. Своего соперника в тот день счел достойным, назвав его опытным бойцом. Наврузов отметил, что Родригес умеет «раскачивать» бой.

Как отмечал 24 июля боксер Алексей Папин, Автомату нужно подтянуть приемы, чтобы в бою равняться на Родригеса.

До этого, 17 июля, российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями» отметил, что у Наврузова есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. Но болеть боксер намерен именно за Наврузова, поскольку бои с ним — это всегда зрелищно и непредсказуемо.

Наврузов выступает в тяжелой весовой категории на турнирах по кулачным боям, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу. Также он участвует и в любительских соревнованиях по смешанным единоборствам. В активе россиянина — восемь побед, шести из которых он добился нокаутом, в двух — решением судей.

У Родригеса 12 побед и восемь поражений. Он выходил на ринг против таких бойцов, как Луис Александр Кадеу и Маркос Уилсон да Сильва Маркес.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые проходит по правилам ММА. В главном бою столкнутся чемпион мира в тяжелом весе Джефф Монсон и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик.