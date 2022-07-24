Папин поделился ожиданиями от поединка между Гаджи Автоматом и Родригесом

Боксер Алексей Папин 24 июля поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между бойцом ММА Гаджи Наврузовым по прозвищу Автомат и бразильцем Фернандо Родригесом. Они встретятся на ринге в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 5 августа.

По словам Папина, Наврузову нужно подтянуть перед схваткой с Родригесом приемы из борьбы, тогда он доставит сопернику немало проблем.

«Люди любят, когда в октагоне, на ринге показывают яркие бои, зарубы. Я думаю, что нас ожидает вот именно такая заруба. Если они оба ударники, еще в ММА-шных перчатках, в тяжелом весе — я думаю, что бой не пройдет до конца», — сказал Папин.

20 июля Автомат заявил, что уверен в своей победе, несмотря на опыт бразильца. Также Наврузов отметил, что бой в MMA является для него большим вызовом, его сильная сторона — взрывные удары с рук, от которых соперники падают.

До этого, 17 июля, российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями», оценивая шансы Наврузова и Родригеса в поединке, уточнил, что у россиянина есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. Но болеть боксер намерен именно за Наврузова, поскольку бои с ним — это всегда зрелищно и непредсказуемо.

Наврузов выступает в тяжелой весовой категории на турнирах по кулачным боям, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу. Также он участвует и в любительских соревнованиях по смешанным единоборствам. В активе россиянина — восемь побед, шести из которых он добился нокаутом, в двух — решением судей.

У Родригеса 12 побед и восемь поражений. Он выходил на ринг против таких бойцов, как Луис Александр Кадеу и Маркос Уилсон да Сильва Маркес.