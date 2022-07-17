Дрозд рассказал о шансах Гаджи «Автомата» отправить Родригеса в нокаут
Российский боксер Григорий Дрозд в воскресенье, 17 июля, в беседе с «Известиями» оценил шансы бойца ММА Гаджи Наврузова по прозвищу «Автомат» и бразильского бойца Фернандо Родригеса в поединке.
«Хотя Гаджи начинал с тайского бокса. Он чемпион по тайскому боксу, победитель Кубка мира. У него очень хорошая ударная техника, поэтому если у Родригеса дело до партера не дойдет, то в стойке он, скорее всего, проиграет», — отметил Дрозд.
В тоже время, российский боксер Дрозд уточнил, что что у Гаджи Наврузова есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает.
Григорий Дрозд считает, что зрителям будет интересно смотреть этот бой, потому как поединки с «Автоматом» всегда впечатляют.
«Гаджи Автомат — он парень веселый, бьет размашисто, но очень увесисто, поэтому бои с ним — это всегда зрелищно, непредсказуемо», — рассказал он.
Дрозд отметил, что болеть будет именно за Наврузова.
14 июля «Автомат» заявил, что его целью в поединке с бразильцем является закончить бой быстро и ярко.
В свою очередь Родригес заявил, что уверен в силе своего нокаута и покажет сопернику, что ММА — это не бокс.
Днем ранее Наврузов отметил, что его сильной стороной является не боксирование или растягивание боя, а нокаутирующие удары. Задачу перед собой Наврузов ставит соответствующую — выйти на ринг и нокаутировать противника. Он отметил, что боксировать не умеет, только драться. А с кем — ему не важно.
Они встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».