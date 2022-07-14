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Гаджи Автомат назвал главную цель поединка с Родригесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боец ММА Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат заявил, что его целью в поединке с бразильцем Фернандо Родригесом является закончить бой быстро и ярко. Они встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Автомат отметил, что боксировать не умеет, только драться. А с кем — ему не важно.

«Противнику мне вообще нечего сказать. Я дерусь не для противника. Я дерусь для себя и для своих фанатов», — подчеркнул он.

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В свою очередь Родригес заявил, что уверен в силе своего нокаута и покажет сопернику, что ММА — это не бокс.

«Внимание, Россия, к вам едет Санто Форте и везет всё самое лучшее, чтобы показать вам и зрелищный бой и стать чемпионом, неважно, в какой позиции, в стойке или борьбе. Я знаю, что мой соперник хорош в боксе, но я уверен в силе моего нокаута и я покажу ему, что ММА это не бокс», — сказал он.

Как пояснил известный боец ММА Сергей Харитонов, Родригес всегда представляет опасность, особенно на первых секундах поединка.

«То есть где-то первая минута, потом его подвымотать и, по большому счету, с ним можно делать всё, что хочешь», — рассказал Харитонов.

Актер, спортсмен и бизнесмен Сергей Бадюк добавил, что в поединке всё может решить один единственный удар.

Днем ранее Наврузов же отметил, что его сильной стороной является не боксирование или растягивание боя, а нокаутирующие удары. Задачу перед собой Наврузов ставит соответствующую — выйти на ринг и нокаутировать противника.

В свою очередь Родригес рассказал, что рад вновь оказаться в России. Он признал, что ему достался сильный и опытный в боксе соперник, однако в свои силы он верит больше.

Наврузов выступает в тяжелой весовой категории на турнирах по кулачным боям, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу. Также он участвует и в любительских соревнованиях по смешанным единоборствам. В активе россиянина — восемь побед, шести из которых он добился нокаутом, двцх — решением судей.

У Родригеса 12 побед и восемь поражений. Он выходил на ринг против таких бойцов, как Луис Александр Кадеу и Маркос Уилсон да Сильва Маркес.

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