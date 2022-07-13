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Гаджи Наврузов рассказал о предстоящем бое с бразильцем Фернандо Родригесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боец ММА Гаджи Наврузов по прозвищу «Автомат» выйдет на бой с бразильцем Фернандо Родригесом 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Наврузов узнал о предстоящем поединке на отдых с женой и ребенком. Но это не помешало ему найти зал и начать готовиться ко встрече с бразильцем под руководством тренера. Когда отдых закончится, тренировки перенесутся в Москву.

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«Для меня каждый бой — это проверка себя лично. Я выхожу, чтобы нокаутировать соперника, устроить драку. Поэтому болельщики меня и любят. Не люблю аккуратничать, люблю просто устраивать драку», — признался Гаджи Автомат.

Спортсмен добавил, что его сильной стороной является не боксирование или растягивание боя, а нокаутирующие удары. Задачу перед собой Наврузов ставит соответствующую: выйти на ринг и нокаутировать противника.

«Я хочу в этой жизни не проиграть ни на ринге, ни в октагоне. Против любого соперника я уверен в своих силах на 100%. Моя задача — выйти и нокаутировать. Поэтому начало раунда — это мои взрывные атаки, которые Родригесу предстоит остановить, а там решим, кто сильнее бьет, и кому важнее эта победа», — подытожил Гаджи Автомат.

В активе россиянина восемь побед, шесть из которых он одержал нокаутом. Его последний поединок проходил против Замига Атакишева.

У Родригеса на счету 12 побед и восемь поражений. Его последний бой, проигранный по решению судей, состоялся против Сергея Билостенного.

Поединок между Наврузовым и Родригесом будет транслироваться каналом РЕН ТВ. Кроме того, в этот день что 5 августа состоится бой Джеффа Монсон и Вячеслава Дацика.

12 июля блогер и боец поп-ММА Святослав Коваленко вызвал чемпиона России по ММА Сашу Стоуна на поединок. По мнению Ковалева, Саша Стоун сильный соперник, поэтому ему интересно с ним сразиться. К тому же, как заверил Коваленко, зрители поп-MMA не знают, как Стоун умеет «рубиться».

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