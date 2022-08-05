Чибисов решением судей победил Ефимова на «Бойцовском турнире РЕН ТВ»

Николай Чибисов единогласным решением судей победил Андрея Ефимова по прозвищу Ушу Мастер в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию поединка вел канал РЕН ТВ.

Чибисов доминировал на протяжении всего боя. Ефимов в основном защищался, но иногда наносил серии ударов.

Однако Чибисов практически не давал Ефимову поднять голову. Ушу Мастер сумел достоять до конца поединка, несмотря на то что казалось, что он будет нокаутирован.

Судьи единогласно отдали победу Чибисову.

Ранее, 29 июля, Чибисов заявил, что рассчитывает на досрочную победу в предстоящей схватке с Андреем Ефимовым.

Он рассказал, что смотрел бои Ефимова, еще когда только пошел заниматься боксом. Спортсмен отметил, что у Ушу Мастера много опыта.

Николай Чибисов — российский боец кулачной лиги Top Dog FC, кандидат в мастера спорта по боксу, чемпион Калужской области. Андрей Ефимов — участник бойцовского клуба «Стрелка». Он получил популярность в результате многочисленных побед в уличных боях.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые проходит по правилам ММА. В главном бою сразятся чемпион мира в тяжелом весе Джефф Монсон и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик.