Боец Чибисов заявил о настрое на досрочную победу в поединке с Ушу Мастером

Боец Николай Чибисов (Чибис) рассчитывает на досрочную победу в предстоящей схватке с Андреем Ефимовым (Ушу Мастер).

«На какую победу рассчитываю? На досрочную. Всегда стараюсь завершать поединки досрочно. Лежачему руки не поднимают, поэтому, как меня и учили, буду стараться всё завершить в первом или втором раунде», — приводит его слова «Спорт-Экспресс» в пятницу, 29 июля.

Он рассказал, что смотрел бои Ефимова, еще когда только пошел заниматься боксом. Чибис отметил, что у Ушу Мастера много опыта.

«Опыта у него много, и мне кажется, что, наверное, в 10 раз больше, чем у меня, но мы с командой подготовили хороший план, провели полноценный лагерь», — добавил он.

Ефимов и Чибисов сразятся в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой состоится 5 августа.

Николай Чибисов — российский боец кулачной лиги Top Dog FC, кандидат в мастера спорта по боксу, чемпион Калужской области.

Андрей Ефимов — участник бойцовского клуба «Стрелка». Он получил популярность в результате многочисленных побед в уличных боях.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые пройдет по правилам ММА. В главном бою столкнутся чемпион мира в тяжелом весе Джефф Монсон и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик.

Билеты на мероприятие доступны по ссылке.