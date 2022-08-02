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Наврузов поделился ожиданиями от предстоящего боя с Родригесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат поделился ожиданиями от предстоящего боя с бразильцем Фернандо Родригесом, который состоится 5 августа рамках в суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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«Кардио? Умираю. Уронить в перчатках боксерских — не могу. Но в перчатках для ММА — проверим в пятницу. В перчатках для ММА я получу те эмоции, которые я получал в кулачке», — заверил Гаджи на пресс-конференции.

Своего соперника Автомат счел достойным, назвав его опытным бойцом. Наврузов отметил, что Родригес умеет «раскачивать» бой.

Российский боец отметил, что у него преданные фанаты, готовые «растерзать» бразильца еще до поединка. Поэтому Автомат попросил их не трогать Родригеса, указав, что разберется с ним сам.

24 июля боксер Алексей Папин также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Наврузовым и Родригесом. По его словам, Автомату нужно подтянуть перед схваткой с Родригесом приемы из борьбы, тогда он доставит сопернику немало проблем.

17 июля российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями», оценивая шансы Наврузова и Родригеса в поединке, уточнил, что у россиянина есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. Но болеть боксер намерен именно за Наврузова, поскольку бои с ним — это всегда зрелищно и непредсказуемо.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится уже в эту пятницу в Москве. Помимо боя Наврузова и Родригеса зрители также смогут увидеть схватку Джеффа Монсона и Вячеслава Дацика. В других поединках встретятся Святослав Коваленко и Саша Стоун, Николай Чибисов и Андрей Ефимов.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала. Зрители турнира также могут поучаствовать в конкурсе, который проходит в группе телеканала РЕН ТВ в Одноклассниках. Среди призов — перчатки с автографами Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона, а также фирменная футболка «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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