Операция «Печень»: как Папин и Тищенко выиграли свои бои в Омске

Россиянин Алексей Папин нокаутировал черногорца Дилана Прашовича в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» , который проходил 27 мая в Омске. Также омичи увидели первый профессиональный бой местной легенды, двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко . Россиянин без проблем справился с венесуэльцем Неомаром Сермено, который добирался до Сибири с большими приключениями. В соглавном бою интриги не было, зато конкурентный поединок выдали звезда кулачных боев Павел Шульский и силач Брюс Хлебников. В прямом эфире трансляцию турнира можно было эксклюзивно увидеть на телеканале РЕН ТВ .

Приближение к титулу

В главном бою вечера первый номер рейтинга WBC в крузервейте Алексей Папин (14-1 в профессиональном боксе) бился с черногорцем Диланом Прашовичем . Алексей не боксировал с апреля 2021-го, когда выиграл ТКО у Вацлава Пейсара. А до этого он, бывший кикбоксер, победил в 12 боях из 13. Единственный, кому он проиграл, — это конголезец Илунга Макабу, нынешний чемпион WBC в первом тяжелом весе. Папин решением большинства уступил Макабу в августе 2019 года.

Его соперник — Прашович — еще год назад шел с рекордом 15-0. В сентябре он сразился за титул чемпиона IBF с обладателем пояса Лоуренсом Околи — и проиграл нокаутом в третьем раунде. В декабре Прашович встретился с еще одним британцем — Исааком Чемберлейном. И снова поражение, и снова нокаутом — на этот раз в первом раунде. И все равно 27-летний балканец считался тем, кто способен доставить Папину неприятности. Боксеры зашли в ринг, когда в Омске было уже два часа ночи.

Прашович первым же ударом рассек россиянину бровь, после чего Алексей стал действовать агрессивнее — чтобы не довести ситуацию до сильного кровотечения, когда рефери и медики задумаются о прекращении поединка . Вскоре Алексей добился успеха, отправив оппонента в нокдаун ударом в печень. После этого Папин начал все более активно работать по корпусу, Прашович еще раза два-три побывал в нокдауне и во втором раунде решил прекратить избиение. Убедительная победа 34-летнего российского боксера, уроженца подмосковного Реутова.

— Готовили и отрабатывали этот удар в печень, думаю, болельщики могли это увидеть даже на открытой тренировке , — рассказал после боя Алексей Папин. — Именно эта комбинация в итоге и принесла победу . Конечно, хотелось продышаться, провести побольше раундов после долгого перерыва. Но когда получаешь рассечение, то надо стремиться закончить бой как можно быстрее. Чтобы судьи вдруг не остановили его. Да и тренеры подсказывали мне, что все в моих руках.

Теперь цель Алексея — стать чемпионом мира. Ни в кикбоксинг, ни в ММА, ни в поп-ММА, ни в кулачные бои он идти не собирается. Его интересует только бокс.

Мастерство и «расстрел»

Изначально соперником бойца ММА Михаила Мохнаткина должен был стать другой боец ММА — Иван Штырков . Штырков прилетел в Омск, но там у него возникли претензии к организаторам, он собрал вещи и уехал домой в Екатеринбург. На замену был срочно призван Ислам Каримов — тоже боец ММА , ярко проявляющий себя в промоушенах поп-ММА. Бой получился незрелищным и закончился аккуратной, но справедливой победой Мохнаткина по очкам.

Гораздо ярче получилось противостояние Павла Шульского и Брюса Хлебникова. Шульский — звезда кулачных боев и мастер спорта по боксу . Брюс Хлебников — силач. Причем физическими способностями он особенно выделялся в детстве, когда таскал краны и другие очень тяжелые предметы (в том числе волосами). Однако Брюс внезапно стал бойцом — дрался в Punch Club, с «Большим Папой» в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» — и он сумел навязать Шульскому относительно конкурентный бой, то и дело закидывая размашистые удары. Однако в третьем раунде Шульский прибавил, стал расстреливать соперника сериями и в итоге победил техническим нокаутом (Хлебников присел у канатов, и рефери остановил бой, хотя Брюс сразу поднялся).

Двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008) Алексей Тищенко перед началом турнира сразу в нескольких интервью заверил, что его первый бой в профессионалах станет и последним . По словам Тищенко, он согласился на предложение местных организаторов и решил окончательно уйти из бокса в родном Омске.

Сейчас Алексею 37 лет, и он не боксировал с 2010 года. В соперники ему дали 42-летнего венесуэльца Неомара Сермено с рекордом 27-8-1. Сермено прилетел в Омск в день боя. Маршрут был любопытным. Из Москвы он долетел до Тюмени, а оттуда отправился на маленьком, чуть ли не легкомоторном самолетике в Омск (летел полтора часа).

Сермено был подвижен, но за четыре раунда толком по Тищенко не попал. Алексей же показал, что боксом владеет мастерски, легко переигрывая опытного противника. Итог: победа сибиряка единогласным решением судей .

— Был рад победить при поддержке омичей, — сказал «Известиям» Алексей Тищенко. — Это имеет огромное значение для меня.