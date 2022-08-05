Коваленко удушающим приемом победил блогера Стоуна

Звезда ММА Святослав Коваленко удушающим приемом одержал победу над блогером Сашей Стоуном в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию поединка вел канал РЕН ТВ.

Поединок продлился всего два раунда. Коваленко сразу же показал превосходство в габаритах и физической форме. Уже в первом раунде он перевел Стоуна в партер, оказался сверху и начал наносить удары локтями.

Стоун выстоял, однако во втором раунде снова был повален оппонентом. Коваленко успешно провел удушающий прием и вынудил противника сдаться.

До этого на турнире Николай Чибисов единогласным решением судей победил Андрея Ефимова по прозвищу Ушу Мастер.

Накануне Саша Стоун во время взвешивания перед поединком подарил Станиславу Коваленко подушку для комфортного падения. Коваленко парировал, что напомнит сопернику о подушке, но во время боя. Стоун в ответ поинтересовался здоровьем оппонента.

2 августа Стоун пообещал, что «свалит» в нокаут своего соперника Святослава Коваленко в поединке в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон».

12 июня стало известно о том, что Святослав Коваленко обратился к Саше Стоуну с вызовом на бой. По мнению бойца, Саша Стоун — сильный соперник, поэтому ему интересно с ним сразиться.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые проходит по правилам ММА. В главном бою столкнутся чемпион мира в тяжелом весе Джефф Монсон и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик.