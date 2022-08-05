Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Мир
США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ
Мир
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
Мир
В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО
Мир
В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе
Мир
Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ
Мир
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики
Спорт
Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном
Мир
Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
Мир
Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии
Мир
Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате
Мир
Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды
Сюжет:

Коваленко удушающим приемом победил блогера Стоуна

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звезда ММА Святослав Коваленко удушающим приемом одержал победу над блогером Сашей Стоуном в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию поединка вел канал РЕН ТВ.

Поединок продлился всего два раунда. Коваленко сразу же показал превосходство в габаритах и физической форме. Уже в первом раунде он перевел Стоуна в партер, оказался сверху и начал наносить удары локтями.

Стоун выстоял, однако во втором раунде снова был повален оппонентом. Коваленко успешно провел удушающий прием и вынудил противника сдаться.

Удушающий при нём: сможет ли Монсон победить Дацика коронным методом
Турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» впервые пройдет по правилам MMA

До этого на турнире Николай Чибисов единогласным решением судей победил Андрея Ефимова по прозвищу Ушу Мастер.

Накануне Саша Стоун во время взвешивания перед поединком подарил Станиславу Коваленко подушку для комфортного падения. Коваленко парировал, что напомнит сопернику о подушке, но во время боя. Стоун в ответ поинтересовался здоровьем оппонента.

2 августа Стоун пообещал, что «свалит» в нокаут своего соперника Святослава Коваленко в поединке в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон».

12 июня стало известно о том, что Святослав Коваленко обратился к Саше Стоуну с вызовом на бой. По мнению бойца, Саша Стоун — сильный соперник, поэтому ему интересно с ним сразиться.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые проходит по правилам ММА. В главном бою столкнутся чемпион мира в тяжелом весе Джефф Монсон и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022