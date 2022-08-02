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Боец Стоун пообещал «свалить» в нокаут Коваленко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец смешанных единоборств и видеоблогер Саша Стоун заявил, что «свалит» в нокаут своего соперника Святослава Коваленко в предстоящем поединке, который состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон» 5 августа.

«Чем больше шкаф, тем громче падает. Это будет первый случай, когда Святослав упадет в нокаут», — сказал Стоун на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 2 августа.

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Спортсмену задали вопрос о том, как будет складываться его карьера в случае поражения.

«Я не думаю о поражении, настрой только на победу, нелепо выходить на ринг с мыслями о проигрыше. Единоборства — один из самых непредсказуемых видов спорта. Может быть любой исход. Поражение делает спортсменов сильнее, мы растем, но таких мыслей я даже не хочу допускать», — подчеркнул он.

Коваленко в свою очередь выразил уверенность в том, что его соперник не сможет воплотить в жизнь планы о нокауте.

«Не думаю, что у этого мальчишки получится это сделать. Я не хочу громких слов, что я вырублю, я знаю, что сделаю всё возможное и у меня не будет такого чувства, что я не доработал. Не думаю, что его удары смогут меня вырубить в нокаут», — заявил боец.

Он отметил, что у Стоуна большой опыт, однако это не станет решающим в исходе боя.

«Мне интересен любой вызов, хороший мальчишка с большим опытом. Я всегда выбираю соперников по уровню, сильней себя. У Саши больше знаний в единоборствах, но это не важно, главное — выносливость и характер», — добавил Коваленко.

В рамках пресс-конференции также состоялась встреча Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона, которые проведут главный бой на турнире. Спортсмены провели традиционную дуэль взглядов, а также оценили свои шансы на победу Вячеслав Дацик при этом заявил о готовности «почудить» в предстоящем бою, используя необычную тактику.

Не менее интересным поединком на турнире «Бойцовского клуба» станет встреча бразильского бойца Фернандо Родригеса и Гаджи Наврузова по прозвищу Автомат.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа и впервые пройдет по правилам смешанных единоборств (MMA). Ранее бои проводились только по правилам бокса. Поединки пройдут в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала. Зрители турнира также могут поучаствовать в конкурсе, который проходит в группе телеканала РЕН ТВ в Одноклассниках. Среди призов — перчатки с автографами Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона, а также фирменная футболка «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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