Дацик заявил о намерении «почудить» в бою против Монсона

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик и его оппонент, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон оценили шансы на победу в предстоящем сражении в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон», который состоится 5 августа.

«Безумно уважаю Дацика, он настоящий силач, многих он сваливал в нокаут, но мой опыт — мое богатство, я силен и готов к борьбе», — заявил Монсон на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Его соперник Вячеслав Дацик также выразил уверенность в своей победе.

«Я знаю свои силы. Я его разделаю, попробую почудить, использовать свои сальтухи. Во время боя будет возможность почудить, так как меньше правил, чем в боксе, можно вспомнить «Мортал комбат», — сказал спортсмен.

Также бойцы провели традиционную дуэль взглядов.

Накануне Джефф Монсон рассказал, как планирует биться с Дациком. Так, спортсмен планирует боксировать и сбивать с ног, а в рамках подготовки к бою больше времени он уделяет закачке шеи.

В рамках турнира также состоится поединок бразильского бойца Фернандо Родригеса против Гаджи Наврузова по прозвищу Автомат. Кроме того, 5 августа в бою сойдутся Святослав Коваленко и Саша Стоун.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа и впервые пройдет по правилам смешанных единоборств (MMA). Ранее бои проводились только по правилам бокса. Поединки пройдут в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала.