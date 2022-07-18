Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые пройдет по правилам ММА

Впервые турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет по правилам ММА, в главном бою 5 августа сразятся чемпион мира в тяжелом весе Джефф Монсон и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья. Американский спортсмен получил свое прозвище Снеговик в начале карьеры, благодаря атакам, которые сравнивали со снежным комом.

Несколько лет назад спортсмен переехал в РФ, в 2018 году получил российское гражданство и начал политическую карьеру в качестве депутата Красногорского городского совета.

«Я восхищался Россией и чувствовал себя русским еще до того, как стал обладателем российского паспорта», — признавался он.

В 2021 году Монсон заявил о завершении спортивной карьеры, однако вызвал на бой Вячеслава Дацика в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать, будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.

В 1999 году в дебютном бою он одержал победу в спарринге с белорусом Андреем Орловским, будущим чемпионом UFC. Выиграть Дацику помог нокаут на шестой минуте поединка.

Бой короля кулачных промоушенов Гаджи Наврузова и бразильского единоборца Фернандо Родригеза также состоится 5 августа.

Гаджи — российский профессиональный боец, выступающий в тяжелой и супертяжелой весовой категории на турнирах по кулачным боям, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу, один из самых медийных персонажей современных единоборств.

Фернандо Родригес — боец смешанных единоборств из Бразилии, принимавший участие в турнирах промоушенов KSW, Talent MMA Circuit, IGF. Из 20 боев 12 завершил своей победой.

5 августа на ринг выйдут также российские бойцы ММА и популярные видеоблогеры — Святослав Коваленко и Саша Стоун. Коваленко имеет за глаза прозвище Дерзкий гопник. Он — автор канала на платформе YouTube с почти 700 тыс. подписчиков. С 2019 года регулярно проводит бои в различных промоушенах.

Александр Зарубин, известный под псевдонимом Саша Стоун, многократный чемпион мира и России по MMA, популярный блогер, имеющий более 2,4 млн подписчиков.

17 июля российский боксер Григорий Дрозд заявил, что зрители РЕН ТВ 5 августа должны обязательно посмотреть поединок Дацика с Монсоном. По его словам, россиянин в этом поединке будет фаворитом.

Днем ранее Джефф Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Впервые турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет по правилам смешанных единоборств. Ранее бои проводились только по правилам бокса.

Бои пройдут в столичном клубе «1930 Moscow», билеты уже в продаже на concert ru. Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.