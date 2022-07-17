Дрозд назвал Рыжего Тарзана фаворитом в бою с Монсоном

Российский боксер Григорий Дрозд заявил, что зрители «Рен ТВ» 5 августа должны обязательно посмотреть поединок Вячеслава Дацика с Джеффом Монсоном.

По его словам, это один из самых захватывающих поединков.

«Дацик — это вообще феноменальный человек. Он все еще в строю. И у него открылось второе дыхание — бьет всех налево и направо, просто дикий буйвол. Одним словом — Рыжий Тарзан», — сказал Дрозд.

Также он считает, что и у Монсона есть сильные стороны: это его борьба. Но вот возраст дает о себе знать, когда речь заходит о функциональной готовности.

«Монсон уже давно сошел со своего спортивного пути. Но все равно всегда опасен. Он чемпион, дрался в UFC, в разных промоушенах. Борьба у него очень крутая. Я не знаю, какая борьба у Дацика, но у Монсона с ней все очень хорошо. Он борется. Но возраст берет свое, он часто устает», — отметил Григорий Дрозд.

По его словам, Рыжий Тарзан (Дацик) в этом поединке будет фаворитом.

Ранее в этот день Дрозд в беседе с «Известиями» оценил шансы бойца ММА Гаджи Наврузова по прозвищу Автомат и бразильского бойца Фернандо Родригеса в поединке. Григорий Дрозд считает, что зрителям будет интересно смотреть этот бой, потому как поединки с Автоматом всегда впечатляют. Сам же он болеть будет за Наврузова.

Накануне Джефф Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Вячеславом Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

По его словам, он проводит в зале шесть дней из семи, занимается по специальному плану. «Я тренируюсь шесть дней в неделю. Два дня у меня в плане реслинг, три дня бокса и один день работа в зале с железом», — отметил Монсон.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также зрители смогут в прямом эфире увидеть бой Гаджи «Автомата» Наврузова против Фернандо Родригеса.