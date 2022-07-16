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Монсон поделился ожиданиями от боя с Дациком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал «Известиям» в субботу, 16 июля, о своих ожиданиях от предстоящего боя с Вячеславом Дациком.

Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

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«Возможно, я удивлю своими боксерскими навыками, потому что много в этом направлении тренируюсь», — сказал он.

По его словам, он проводит в зале шесть дней из семи, занимается по специальному плану. «Я тренируюсь шесть дней в неделю. Два дня у меня в плане реслинг, три дня бокса и один день работа в зале с железом», — отметил Монсон.

Также добавил, что не ест сахар и хлеб, не пьет алкоголь.

Своего соперника Вячеслава Дацика Монсон считает очень хорошим боксером. Он рассказал о его сильных сторонах. По его словам, он быстрый и мощный.

«Мне нужно работать головой, двигаться, потому что в прямом бою, где мы будем друг друга дубасить, я не выстою. Мне нужно уворачиваться, думать о следующем шаге», — уточнил боец.

Он отметил, что сразиться с Дациком ему будет очень интересно.

Ранее в этот день Монсон показал, как тренируется в бассейне перед поединком с Дациком.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также зрители смогут в прямом эфире увидеть бой Гаджи «Автомата» Наврузова против Фернандо Родригеса.

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