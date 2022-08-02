Дацик и Монсон провели дуэль взглядов перед боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон провели дуэль взглядов перед предстоящим поединком. Сражение станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон», который состоится 5 августа.

Встреча состоялась на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 2 августа. Спортсмены оценили свой боевой дух и выразили уверенность в победе. Вячеслав Дацик при этом заявил о готовности «почудить» в предстоящем бою, используя необычную тактику.

В рамках турнира также состоится поединок бразильского бойца Фернандо Родригеса против Гаджи Наврузова по прозвищу «Автомат». Кроме того, 5 августа в бою сойдутся Святослав Коваленко и Саша Стоун.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа и впервые пройдет по правилам смешанных единоборств (MMA). Ранее бои проводились только по правилам бокса. Поединки пройдут в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала.