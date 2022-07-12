Блогер и боец поп-MMA Коваленко вызвал коллегу Сашу Стоуна на бой

Блогер и боец поп-ММА Святослав Коваленко обратился к блогеру и чемпиону России по ММА Саше Стоуну с вызовом на бой. Об этом он сообщил «Известиям» в понедельник, 11 июля.

«Люблю интересные большие вызовы, я не ищу слабы соперников, у меня все сильные. Поэтому с удовольствием с Зарубиным зарублюсь», — сказал Коваленко.

По мнению блогера, Саша Стоун сильный соперник, поэтому ему интересно с ним сразиться. К тому же, как заверил Коваленко, зрители поп-MMA не знают, как Стоун умеет «рубиться».

«Санек, ну чего, пришло время нам с тобой подраться. Я знаю, ты вызывал Артема Тарасова. Артема Тарасова я уже выиграл, хотя это был бокс. Теперь мне интересен MMA. Я думаю, мы с тобой зарубимся... И прольется кровь», — заявил блогер-боец.

Ранее сообщалось, что 5 августа РЕН ТВ покажет бой Джеффа Монсон и Вячеслава Дацика. Звезды смешанных единоборств подписали контракт на поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

2 июня Дацик пообещал своего противнику не бить его сильно. Свое обращение он записал на видео.

В мае о договоренности с Дациком на бой в сентябре сообщал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Спортсмены будут состязаться по правилам боксерского поединка.