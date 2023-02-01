Родригес перед боем с Наврузовым пообещал нокаутировать его

Бразильский боец Фернандо Родригес в среду, 1 февраля, обратился к российскому бойцу MMA Гаджи «Автомату» Наврузову и пообещал нокаутировать его 17 февраля в поединке в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Первенство пройдет по правилам кикбоксинга.

«Гаджи, я слышал, ты на волне успеха и хайпа сейчас? Рад за тебя, но я вновь приду и заберу твой хайп», — пообещал бразилец.

По его словам, Автомат «ничего не смог сделать в первом поединке» и искал помощи у судей после боя.

«Твои эзотерические трюки тебе не помогут против воина света, в реванше я нокаутирую тебя. Давай в этот раз без оправданий, со щитом или на щите», — заключил Родригес.

Летом 2022-го Родригес победил Наврузова на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бразилец одержал победу раздельным решением судей.

Для Родригеса поединок с Гаджи станет шансом реабилитироваться после проигрыша Владимиру Минееву в ноябре 2022 года. Тогда их бой стал главным также в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Россиянин победил в третьем раунде, отправив бразильца в нокаут.

Открытие сезона-2023 «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 17 февраля в Минске. В этот вечер пройдет четыре поединка, которые будут вестись по правилам кикбоксинга.

Одним из самых ожидаемых событий вечера станет бой Петра Романкевича и Сауло Кавалари. Кроме того, в рамках турнира сразятся звезда поп-ММА Артем Тарасов и чемпион Армении по кикбоксингу Давид Хачатрян. В четвертом бою встретятся Ислам Муртазаев и Сергей Пономарев.

Телеканал РЕН ТВ будет вести прямую трансляцию турнира, она начнется 17 февраля в 23:00 мск.