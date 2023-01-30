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Романкевич и Кавалари встретятся 17 февраля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Бойцовский клуб РЕН ТВ» открывает сезон 2023 года четырьмя поединками, которые пройдут 17 февраля в Минске. Бои состоятся по правилам кикбоксинга.

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Главным событием вечера станет схватка белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари. Также на ринг выйдут Гаджи «Автомат» Наврузов и Фернандо Родригес. Их состязание пройдет в статусе реванша, так как в августе 2022 года спортсмены уже встречались и бой завершился победой Родригеса.

Кроме того, важной встречей вечера станет схватка между звездой поп-ММА Артемом Тарасовым и чемпионом Армении по кикбоксингу Давидом Хачатряном.

В четвертом бою встретятся Ислам Муртазаев и Сергей Пономарев.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ 17 февраля в 23:00.

В конце декабря прошлого года Святослав Коваленко одержал победу над Александром Емельяненко в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Тогда же Емельяненко сказал, что готов участвовать в матч-реванше, если такой поединок организуют. Боксер подчеркнул, что после боя чувствует себя замечательно.

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