Коваленко одержал победу над Емельяненко

Популярный блогер Святослав Коваленко вышел победителем из поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом стало известно в субботу, 17 декабря.

В первом раунде Емельяненко пропускал много ударов. Коваленко же ловил апперкоты. И к концу раунда Коваленко выдохся, что негативно отразилось на точности ударов. Во втором раунде Коваленко повалил на ринг Емельяненко и начал бить. Спустя минуту судья разнял спортсменов, и они еще раз встали на ринг.

На старте третьего раунда Емельяненко упал на ринг, и Коваленко начал по нему бить. Александр блокировал руки и ноги Святослава. К середине раунда Емельяненко удалось подловить Коваленко и уронить его на ринг. Александр несколько раз сильно пробил по своему противнику и пытался сделать удушающий прием.

Коваленко стал победителем раздельным решением судей.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходил в прямом эфире телеканала.

После взвешивания Емельяненко оказался почти на 26 кг тяжелее своего оппонента. Коваленко признался, что обратил внимание на разницу в росте и весе. Эксперты указали, что Коваленко в последнее время преуспел в борьбе — в то же время Емельяненко ее избегает.