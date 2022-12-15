Емельяненко оказался почти на 26 кг тяжелее Коваленко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и MMA-блогер Святослав Коваленко провели взвешивание перед предстоящим поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вес Емельяненко — 110 кг, а Коваленко — 83,9 кг.

Накануне Емельяненко рассказал о своем настрое перед боем с Коваленко. Он также признался, что, несмотря на большой опыт, не потерял интереса и стимула к участию в боях.

В свою очередь, Коваленко пообещал, что в его поединке с Емельяненко будет драма. Спортсмен отметил, что во время боя будет стараться развлекать зрителей и может себе позволить пообщаться с командой противника, однако с самим Емельяненко разговаривать не намерен.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что Коваленко будет тяжело в бою с Емельяненко.

Поединок состоится 16 декабря. Он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты уже в продаже.