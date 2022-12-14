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Коваленко пообещал драму в бою с Емельяненко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Блогер и боец Святослав Коваленко пообещал, что в его поединке с Александром Емельяненко в суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» будет драма. Об этом он заявил 14 декабря «Известиям».

«Надо сделать что-то запоминающееся. Во всех моих боях драма была. Я не планировал никогда драму, но эта драма получалась. И вот интересно, какая же будет драма в этом бою. Главное, чтобы она не со мной случилась», — рассказал Коваленко.

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Спортсмен отметил, что во время боя будет стараться развлекать зрителей и может себе позволить пообщаться с командой противника, однако с самим Емельяненко разговаривать не намерен.

«Те, кто смотрит мои бои, знают, что я могу и со зрителями во время поединка общаться, и с противоположным углом. Такого нет, что я зациклился на бое. Меня обычно ничего не задевает. Я знаю свою работу, свое дело. Хобби у меня такое — людей бить. Думаю, что молча проведем бой. Каждый заберет свое, я — свой пояс. И всё, поедем дальше», — заявил Коваленко.

Накануне Емельяненко рассказал о своей подготовке к бою с Коваленко. По его словам, он готов сделать всё, чтобы победить.

12 декабря российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что Коваленко будет тяжело в бою с Емельяненко. Шлеменко назвал Емельяненко своим фаворитом. Он указал, что у него перед Коваленко есть большое преимущество, так как соперник не является профессиональным спортсменом.

Между тем 11 декабря российский боксер Алексей Папин, оценивая шансы Емельяненко на победу в бою с Коваленко, указал, что он вряд ли может считаться фаворитом на предстоящем турнире, так как в последних боях получил серьезный урон здоровью и находится не в лучшей форме. По мнению боксера, шансы на победу у бойцов одинаковые — 50 на 50.

Поединок состоится 16 декабря. Он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты уже доступны в продаже.

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