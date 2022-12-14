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Емельяненко рассказал о своем настрое перед боем с Коваленко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своем настрое перед боем с блогером и бойцом Святославом Коваленко на предстоящем турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 16 декабря в Москве.

По словам Емельяненко, он провел очень хорошую подготовку перед боем с Коваленко. И несмотря на большой опыт, он не потерял интереса и стимула в любимом деле.

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«Расту, учусь, прогрессирую, не стою на месте, двигаюсь вперед <…> По-прежнему нравится делать свое любимое дело — выходить, драться и побеждать», — отметил он.

Ранее 14 декабря Коваленко пообещал, что в его поединке с Емельяненко будет драма. Спортсмен отметил, что во время боя будет стараться развлекать зрителей и может себе позволить пообщаться с командой противника, однако с самим Емельяненко разговаривать не намерен.

Накануне Емельяненко рассказал о своей подготовке к бою с Коваленко. По его словам, он готов сделать всё, чтобы победить.

12 декабря российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что Коваленко будет тяжело в бою с Емельяненко. Шлеменко назвал Емельяненко своим фаворитом. Он указал, что у него перед Коваленко есть большое преимущество, так как соперник не является профессиональным спортсменом.

Между тем 11 декабря российский боксер Алексей Папин, оценивая шансы Емельяненко на победу в бою с Коваленко, указал, что он вряд ли может считаться фаворитом на предстоящем турнире, так как в последних боях получил серьезный урон здоровью и находится не в лучшей форме. По мнению боксера, шансы на победу у бойцов одинаковые — 50 на 50.

Поединок состоится 16 декабря. Он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты уже доступны в продаже.

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