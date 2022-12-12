Боец Шлеменко указал на преимущества Емельяненко в поединке с Коваленко

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что блогеру Святославу Коваленко будет тяжело в бою с бойцом ММА Александром Емельяненко.

«Ему [Коваленко] будет тяжело победить Емельяненко, практически нереально», — сказал он в интервью «Спорт-Экспрессу».

Шлеменко также назвал Емельяненко своим фаворитом. Он указал, что у него перед соперником есть большое преимущество, так как Коваленко не является профессиональным спортсменом.

«Так что желаю Александру удачи в его бою», — добавил спортсмен.

Между тем, 11 декабря российский боксер Алексей Папин, оценивая шансы Емельяненко на победу в бою с Коваленко, указал, что он вряд ли может считаться фаворитом на предстоящем турнире с соперником, так как в последних боях получил серьезный урон по здоровью и находится не в лучшей форме. По мнению боксера, шансы на победу у бойцов одинаковые — 50 на 50.

Поединок состоится 16 декабря. Он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты уже доступны в продаже.