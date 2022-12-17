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Емельяненко не признал своего поражения в поединке с Коваленко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец ММА Александр Емельяненко не считает, что проиграл в бою с блогером Святославом Коваленко. Об этом он рассказал «Известиям» в субботу, 17 декабря.

«Чувствую себя замечательно. Мне кажется, что я не проиграл этот бой. У меня было больше попаданий, у Святослава на один перевод в партер больше. А так, никаких серьезных попаданий я не ощутил», — сказал он.

Емельяненко отметил, что в ходе боя у него не возникло трудностей: он всё видел, «хорошо дышал» и мог бы продолжить бороться. Также боксер подчеркнул, что после поединка чувствует себя замечательно.

На вопрос о матче-реванше Емельяненко ответил, что готов побороться снова, если такой поединок организуют.

Святослав Коваленко одержал победу над Александром Емельяненко в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» ранее в этот день. В первом раунде Емельяненко пропускал много ударов. Коваленко же ловил апперкоты. К середине третьего раунда Емельяненко удалось подловить Коваленко и уронить его на ринг. Александр несколько раз сильно пробил по своему противнику и пытался сделать удушающий прием. Однако раздельным решением судей победителем стал Коваленко.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходил в прямом эфире телеканала.

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