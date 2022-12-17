Рубака-парни: как Коваленко и Дацик выиграли на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Вечером 16 декабря в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном поединке которого Александр Емельяненко проиграл Святославу Коваленко . Поединок продлился все отведеннные три раунда, по их итогам судьи раздельным решением отдали победу популярному блогеру. Такой итог стал сенсационным. В со-главном бою вечера Вячеслав Дацик оказался сильнее Павла Щульского. По итогам трех раундов победу единогласным решением судей отдали Рыжему Тарзану.

Килограммы не помогли

На церемонии взвешивания весы под блогером показали 84 кг — на 26 меньше, чем у Емельяненко . Александр возвращался в ринг после тяжелого поражения от Вячеслава Дацика. Бой закончился нокаутом за 13 секунд и подтвердил, что соревноваться на более-менее высоком уровне Емельяненко больше не в состоянии. Его следующим соперником должен был стать президент промоушена Arena Сергей Еркаев, но турнир перенесли и бой сорвался.

Если опытный Емельяненко в 2022 году провел лишь два поединка, победил на голых кулаках Джеффа Монсона и проиграл Дацику, то его соперник, пусть и новичок в единоборствах, за год дрался уже в седьмой раз . Коваленко победил Ахмеда Крика, Артема Тарасова (дважды — по боксу и ММА), Жеку Секси и Марата Исаева. Все эти бои проходили в YouTube-промоушенах, но Свят заглянул и к профессионалам: на турнире ММА-серии он проиграл Сергею Бобрышеву техническим нокаутом в первом раунде, но бой признали несостоявшимся из-за неспортивного поведения Бобрышева.

Рубака-парни_1 Александр Емельяненко и Святослав Коваленко во время церемонии взвешивания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Емельяненко и Коваленко не питали друг к другу негативных эмоций — бойцы подрались просто потому, что поступило хорошее предложение. За день до боя организаторы устроили им соревнование по поеданию мороженого на скорость, вместо этого Александр измазал лицо оппонента пломбиром, тот ответил тем же, но все прошло в позитивном ключе .

Емельяненко вышел в клетку под зажигательный трек с повторяющимися словами «Дядя Саша», чем поднял настроение зрителям. Святослав Коваленко на фоне Александра выглядел совсем небольшим, но при этом именно блогер шел фаворитом у букмекеров.

Первый раунд начался с клинча — Свят пытался перевести Александра на канвас. Емельяненко уверенно шел вперед и даже доносил точные удары в голову. Коваленко тоже попадал, но уложить соперника так, как это сделал Дацик, блогеру не удавалось. И все же первый раунд забрал блогер, который проверял голову Емельяненко на прочность в разы чаще, — Александр, похоже, не успевал реагировать на удары .

Рубака-парни_2 Александр Емельяненко и Святослав Коваленко во время боя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В начале второго отрезка Коваленко сбил оппонента с ног градом ударов, после чего накинулся на Александра и оказался в положении халф-гарда. Рефери напомнил, что по правилам локтями бить запрещено — в ином случае у Свята был шанс забить Емельяненко сразу после нокдауна. Когда бойцов подняли из партера, немного отдохнувший Александр активизировался и неплохо потряс Святослава, который так устал, что его удары стали походить на мельницы Дацика.

На старте финальной трехминутки Свят случайно уронил Емельяненко ударом тыльной стороной кулака . Коваленко пытался придумать что-то из гарда, но не преуспел за отведенную минуту. А в конце раунда в нокдауне оказался уже Коваленко . Александр навалился на блогера и забивал его до тех пор, пока не прозвучала финальная сирена.

Бой получился близким, но судьи выбрали победителем Святослава Коваленко . Александр потерпел поражение второй раз подряд — теперь не так быстро, но и соперник был намного слабее. Хотя сам Емельяненко считает, что не проиграл этот бой.

Рубака-парни_3 Александр Емельяненко после боя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Чувствую себя замечательно, — отметил в эфире РЕН ТВ Александр Емельяненко. — Мне кажется, что я не проиграл этот бой. У меня было больше попаданий. У соперника больше только на один перевод в партер. А так никаких попаданий серьезных я не ощутил. Я хорошо дышал, все видел. Сил хватало, мог бы еще драться. Какие дальше пожелания? Мне без разницы. С кем бой организуют — с тем и буду драться.

В лучших традициях

Для Дацика бой стал вторым только за декабрь. 10-го числа он проиграл Ильясу Якубову решением судей на турнире промоушена «Наше дело». Всего за 2022 год Рыжий Тарзан провел семь поединков. В январе решением судей проиграл Зелимхану Пулметчику, в апреле нокаутировал Сауло Кавалари, в июле проделал то же самое с Бигфутом Силвой, в августе проиграл нокаутом Исламу Каримову, а в сентябре вырубил за 13 секунд Александра Емельяненко. Все эти поединки проходили по правилам бокса, а еще одно противостояние Вячеслав успел провести по ММА — в августе победил Джеффа Монсона единогласным решением судей.

Шульский начал год с ничьей в поединке с Даниялом Т-34 Эльбаевым, а затем одержал четыре победы подряд над Хусейном Адамовым, Евгением Орловым, Брюсом Хлебниковым и Петром Романкевичем. Успешная серия прервалась боем против Вагаба Вагабова. Чемпион AMC Fight Nights победил техническим нокаутом, сломав Павлу челюсть. Из-за травмы Шульский выбыл почти на полгода.

Рубака-парни_4 Павел Шульский и Вячеслав Дацик во время боя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В первом раунде соперники бились на встречных курсах, но если Шульский много двигался по клетке и действовал осторожно, то Дацик использовал фирменные мельницы, хотя в этот раз шел вперед не так активно, как все привыкл и. Оба бойца доносили ощутимые удары, но обошлось без нокдаунов.

Во втором отрезке Рыжий Тарзан здорово выкидывал двойки и несколько раз потряс Шульского. В конце двухминутки благодаря серии ударов Павел выправил ситуацию, но раунд, скорее всего, все равно ушел Дацику. Рыжий Тарзан, очевидно, был нацелен на нокаут. В третьем раунде бойцы устроили рубку, инициатором которой был именно Вячеслав. В финальном отрезке Дацик попадал больше, поэтому не стоит удивляться, что судьи единогласно отдали победу именно ему .

Рубака-парни_5 Вячеслав Дацик празднует победу над Павлом Шульским Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Паша оказался не совсем готов к колхозу, хотя он меня очень хорошо знает, мы друзья, — резюмировал Дацик. — Я думаю, мы людям на праздник подарили веселую, красивую зарубу. Кайфовую, где никто не бегал. Бойцы славно порубились, красиво помесились. А победила, как всегда, дружба.