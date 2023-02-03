В НАТО назвали пользу для мировой стабильности от договора СНВ

НАТО считает, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) повлияет на укрепление международной стабильности. Об этом 3 февраля говорится в распространенном заявлении альянса.

«Союзники сходятся во мнении, что ДСНВ способствует международной стабильности, сдерживая стратегические ядерные силы России и США. Поэтому они с озабоченностью отмечают, что Россия не выполнила свои юридические обязательства по договору СНВ», — указано в сообщении.

Также отмечается, что российская сторона якобы отказалась созвать сессию Двусторонней консультативной комиссии в установленные договором сроки и содействовать инспекционной деятельности США на своей территории с августа 2022 года.

Как заявили в альянсе, это «мешает осуществлению США важных прав по договору СНВ и подрывает возможность США адекватно контролировать соблюдение Россией основных его рамок».

«Призываем Россию выполнить обязательства по ДСНВ», — указано в обращении.

30 ноября 2022 года Москва перенесла заседание комиссии по ДСНВ, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с США по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона.

30 января этого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, а США тем временем нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

Однако на следующий день, 31 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепа написала, что в Вашингтоне заявили о якобы нарушении Москвой условий ДСНВ из-за блокировки инспекции с американской стороны. В докладе говорится, что из-за этого представителям США стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.

1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Россия считает продолжение действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений очень важным. При этом Песков отметил, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Он подчеркнул, что инфраструктура НАТО работает против РФ, что создает враждебные для Москвы условия.

Российский посол в США Анатолий Антонов 2 февраля отметил, что из всех направлений диалога Москвы с Вашингтоном актуальными остаются обсуждения ДСНВ и космическое сотрудничество. По словам Антонова, продуктивному российско-американскому сотрудничеству препятствует недружественная политика Вашингтона, однако если это изменится, Москва готова идти навстречу. Дипломат также сообщил, что Россия приветствует реализацию ДСНВ и не планирует менять свою позицию. По его словам, эскалация вокруг ядерного соглашения полностью лежит на США из-за стремления добиться стратегического поражения оппонента.

В августе 2022 года Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД РФ объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить проверки военно-ядерных объектов в США.

В январе 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Вместе с тем ситуация изменилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса