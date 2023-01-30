В МИДе указали на нарушение США преамбулы ДСНВ о неделимости безопасности

Россия остается приверженной Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), а США тем временем нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности. Об этом заявил 30 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что Россия в полном объеме соблюдает все установленные договором «количественные и качественные ограничения», а Вашингтон в свою очередь «самым грубым и циничным образом» не соблюдает прописанные в договоре соглашения, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание Москвы.

«Согласно положениям преамбулы договора, США подписались под тем, что, я цитирую, «работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве», а также, я опять цитирую, «руководствуются принципом неделимой безопасности», — напомнил Рябков в интервью «РИА Новости».

Он указал, что Вашингтон должен понимать, что без отказа от нынешнего курса и готовности договариваться на основе взаимного уважения и учета национальных интересов переговоров не получится.

В январе 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Вместе с тем ситуация изменилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Так, 30 ноября 2022 года Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по ДСНВ, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине.

В тот же день директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков указал в свою очередь, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.

За день до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с США по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона.

В августе Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД РФ объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить проверки военно-ядерных объектов в США.