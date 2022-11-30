Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД заявили об уважении решения Венгрии о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Лавров указал на необходимость избегать столкновения ядерных держав
Мир
В продуктовых магазинах Киева появилась дерусифицированная «Московская колбаса»
Общество
Уголовное дело возбудили после пожара на ТЭЦ-9 в Перми
Авто
АвтоВАЗ назвал будущий E-Largus единственным отечественным электромобилем
Политика
Совет Федерации разрешил аптекам заниматься производством лекарств
Политика
В Госдуме указали на желание России продолжить диалог с США по ДСНВ
Мир
Uniper подала в суд на «Газпром» для возмещения убытков из-за нехватки газа
Мир
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Авто
Самые популярные электрокары в РФ американские и немецкие
Мир
В Молдавии одобрили идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике
Мир
В США одобрили намерение ЕС принять девятый пакет санкций против РФ

В МИД РФ назвали причину переноса Москвой заседания комиссии по ДСНВ

Рябков: Москва перенесла комиссию по ДСНВ, так как не может игнорировать действия США по Украине
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва перенесла заседание комиссии по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине. Об этом 30 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Проверка связей: инспекции по СНВ-3 вскоре могут возобновиться
Помешает ли этому прогнозируемая победа республиканцев на промежуточных выборах в США

«Мы это сделали, потому что мы уже не могли игнорировать, какие действия предпринимают США вокруг Украины, они усугубляют всё», — цитирует дипломата RT.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с США по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона. В рамках тотальной гибридной войны все действия Вашингтона по отношению к Москве подчинены стремлению навредить России, добавила дипломат.

Ранее, 29 ноября, Рябков отметил, что у Москвы не было другого выбора, поскольку США при подготовке комиссии не хотели считаться с приоритетами РФ. По его словам, вероятность проведения консультаций в этом году очень мала.

О переносе заседания комиссии РФ и США по ДСНВ, планировавшегося с 29 ноября по 6 декабря, стало известно 28 ноября. О новых датах информации не приводилось.

В тот же день временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Москве Элизабет Руд заявила, что США привержены контролю над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности. В то же время Руд признала, что продолжение стратегического диалога в настоящее время осложняется из-за ситуации вокруг Украины.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022