В МИД РФ назвали причину переноса Москвой заседания комиссии по ДСНВ

Москва перенесла заседание комиссии по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине. Об этом 30 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы это сделали, потому что мы уже не могли игнорировать, какие действия предпринимают США вокруг Украины, они усугубляют всё», — цитирует дипломата RT.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с США по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона. В рамках тотальной гибридной войны все действия Вашингтона по отношению к Москве подчинены стремлению навредить России, добавила дипломат.

Ранее, 29 ноября, Рябков отметил, что у Москвы не было другого выбора, поскольку США при подготовке комиссии не хотели считаться с приоритетами РФ. По его словам, вероятность проведения консультаций в этом году очень мала.

О переносе заседания комиссии РФ и США по ДСНВ, планировавшегося с 29 ноября по 6 декабря, стало известно 28 ноября. О новых датах информации не приводилось.

В тот же день временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Москве Элизабет Руд заявила, что США привержены контролю над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности. В то же время Руд признала, что продолжение стратегического диалога в настоящее время осложняется из-за ситуации вокруг Украины.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.