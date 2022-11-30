В МИД РФ назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности

Проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, в принципиальном плане Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном. Однако реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны.

«Для этого необходимо «дозревание» США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши «красные линии» в области безопасности», — подчеркнул Ермаков в интервью «РИА Новости».

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя перенос консультаций по двустороннему Договору между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ), заявил, что у Москвы не было другого выбора, поскольку США при подготовке комиссии не хотели считаться с приоритетами РФ.

Он добавил, что вероятность проведения консультаций в этом году очень мала.

Ранее, 28 ноября, временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Москве Элизабет Руд заявила, что США привержены контролю над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности. В то же время Руд признала, что продолжение стратегического диалога в настоящее время осложняется из-за ситуации вокруг Украины.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.

В начале ноября 2022 года Госдепартамент США подтвердил намерения провести переговоры о ДСНВ.