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В Кремле указали на важность продолжения действия ДСНВ

Песков: Россия считает продолжение действия ДСНВ очень важным
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Фото: РИА Новости/пресс-служба Северного флота
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Россия считает продолжение действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) очень важным. Об этом в среду, 1 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Намеков [на продолжение диалога по ДСНВ] мало, но, как ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки должны сохраняться. Мы считаем продолжение действия договора очень важным, фактически единственным, который остается не то что жизнеспособным, но хотя бы, гипотетически рассуждая, жизнеспособным», — сказал он.

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При этом Песков отметил, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Он подчеркнул, что инфраструктура НАТО работает против РФ, что создает враждебные для Москвы условия.

Днем ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США сообщила, что в Вашингтоне считают, что якобы Москва нарушила условия ДСНВ, заблокировав инспекции с американской стороны и отказав ей во встрече для обсуждения соблюдения договора.

Как говорится в докладе, из-за этого представителям США стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.

30 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, а США тем временем нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности. Он пояснил, что Россия в полном объеме соблюдает все установленные договором «количественные и качественные ограничения», а Вашингтон, в свою очередь, не соблюдает прописанные в договоре соглашения, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание Москвы.

В январе 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Вместе с тем ситуация изменилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Так, 30 ноября 2022 года Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по ДСНВ, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с США по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона.

В августе того же года Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД РФ объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить проверки военно-ядерных объектов в США.

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