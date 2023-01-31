В США обвинили Россию в нарушении ДСНВ

В Вашингтоне считают, что Москва нарушила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заблокировав инспекции с американской стороны и отказав ей во встрече для обсуждения соблюдения договора. Об этом 31 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США.

Как говорится в докладе, из-за этого представителям США стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.

«Есть четкий путь к восстановлению режима соблюдения [договора], и мы по-прежнему высоко ценим этот договор. <…> Оба эти случая несоблюдения легко устранимы», — отметил высокопоставленный представитель Госдепа.

Накануне, 30 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, а США тем временем нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

Он пояснил, что Россия в полном объеме соблюдает все установленные договором «количественные и качественные ограничения», а Вашингтон в свою очередь «самым грубым и циничным образом» не соблюдает прописанные в договоре соглашения, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание Москвы.

28 декабря прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позицию США по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ не очень честной. В частности, он отметил, что санкции, введенные американской стороной, серьезно осложнили возможности для осуществления встречных инспекций с технической точки зрения.

В январе 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Вместе с тем ситуация изменилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Так, 30 ноября 2022 года Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по ДСНВ, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине.

В тот же день директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков указал в свою очередь, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.

За день до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с США по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона.

В августе Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД РФ объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить проверки военно-ядерных объектов в США.