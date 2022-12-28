Лавров назвал нечестной позицию Вашингтона по возобновлению инспекций ДСНВ

Позиция США по возобновлению инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является не очень честной, заявил 28 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Он напомнил о преамбуле к договору, в которой говорится о том, что стороны признают неразрывную связь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Эта связь имеет решающее значение при разговорах о сокращении стратегических вооружений.

«Мы привлекаем их внимание к тому, что наша Государственная дума при ратификации договора сделала заявление о том, что без упоминания тесной неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями ратификация была бы невозможна», — отметил Лавров.

Однако, по его словам, США разрушают это обязательство. Сегодня глобальная противоракетная оборона выстраивается по периметру границ РФ и Китая. При этом уже никто не скрывает, что противоракетная система должна помогать сдерживать Россию и Китай, указал Лавров.

Он отметил, что, согласно договору, отношения нового типа между РФ и США должны быть основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и сотрудничестве. Однако США всё это перечеркнули.

Кроме того, санкции, введенные американской стороной, серьезно осложнили возможности для осуществления встречных инспекций с технической точки зрения, отметил Лавров. Несмотря на это, США очень хотят возобновить эти инспекции, регулярно направляя сигналы об этом.

«Поэтому в этих условиях, если они видят в этом договоре только одну важную для себя вещь — дайте нам приехать и посмотреть, это, наверное, не очень по-честному», — заявил Лавров.

Он также отметил, что особого желания вести диалог с западными странами у России сегодня не возникает, когда приходится читать заявления, что нужно заниматься безопасностью Европы против России. От США при этом было получено несколько неформальных предложений провести встречи, но эти инициативы сошли на нет, дополнил глава российского МИДа.

Лавров также высказался о переговорах с Украиной. По его словам, Вашингтон не разрешает Киеву вести диалог, надеясь тем самым истощить Россию. При этом многие пытаются обвинять Россию в нежелании вести переговоры. В связи с этим Лавров напомнил позицию президента России Владимира Путина, который неоднократно указывал на то, что никаких серьезных предложений о диалоге не поступало.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Вместе с тем ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.