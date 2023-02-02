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Посол РФ назвал единственные актуальные направления диалога с США

Антонов назвал ДСНВ и сотрудничество по космосу единственными направлениями диалога с США
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Фото: TACC/Пресс-служба Минобороны РФ
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Из всех направлений диалога Москвы с Вашингтоном актуальными остаются обсуждения договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и космическое сотрудничество. Таким мнением в среду, 1 февраля, поделился российский посол в США Анатолий Антонов.

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«А что у нас осталось с американцами? Ну, пожалуй, можно назвать сегодня сотрудничество в космосе и договор по сокращению стратегических и наступательных вооружений, да и то с изъянами», — сказал он в эфире «Первого канала».

Говоря о ДСНВ, посол также отметил, что на сегодняшний день соглашение не имеет равнозначных альтернатив. По истечении срока действия договора в 2026 году США и РФ будет нечем его заменить, в этой связи необходимо стремиться к максимально эффективной работе в установленных рамках.

По словам Антонова, продуктивному российско-американскому сотрудничеству препятствует недружественная политика Вашингтона, однако если это изменится, Москва готова идти навстречу.

Представитель РФ также упомянул, что обязательным условием конструктивного диалога являются надежные гарантии безопасности со стороны оппонентов, которые, по мнению дипломата, пока не готовы к соответствующему шагу.

«Мы готовы лишь к равноправному взаимоуважительному разговору с американцами, настроены решать вместе международные проблемы как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы», — подытожил дипломат.

Ранее в этот день Антонов сообщил, что Россия приветствует реализацию ДСНВ и не планирует менять свою позицию. По его словам, эскалация вокруг ядерного соглашения полностью лежит на США из-за стремления добиться стратегического поражения оппонента. Москва не отказывается от своих обязательств и готова продолжать обмен уведомлениями и данными. Тем не менее, однако считает неуместным приглашать американских военных на стратегические объекты в нынешних условиях.

31 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепа написала, что в Вашингтоне заявили о якобы нарушении Москвой условий ДСНВ из-за блокировки инспекции с американской стороны. В докладе говорится, что из-за этого представителям США стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.

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